ФГИ запретили продавать блокирующие пакеты трех облэнерго

Окружной административный суд г. Киева своим решением, принятым 10 сентября по иску народного депутата 2, 3, 4 и 5 созывов Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, запретил Фонду государственного имущества совершать действия по продаже блокирующих пакетов акций ОАО “Сумыоблэнерго” (25%), ОАО “Прикарпатьеоблэнерго” (25,02%) и ОАО “Полтаваоблэнерго” (25%).

Как сообщила УНИАН пресс-служба Социалистической партии Украины, это решение принято судом в порядке меры пресечения по делу о запрете приватизации предприятий энергетики до решения дела по существу.

Как сообщалось, В. СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО 31 августа и 8 сентября т.г. подала в Окружной административный суд г. Киева уточненный иск с требованием остановить приватизацию блокирующих пакетов ОАО “Сумыоблэнерго” (25%), ОАО “Прикарпатьеоблэнерго” (25,02%) и ОАО “Полтаваоблэнерго” (25%)

Таким образом она дополнила поданный ею 3 августа 2009 г. иск с требованиями остановить приватизацию Одесского припортового завода (ОПЗ) и контрольных пакетов областных энергораспределительных компаний в связи с ее незаконностью.

В соответствии с уточненным иском, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО просит суд приостановить действие распоряжения Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г., которым утверждается перечень подлежащих приватизации в 2009 году госпакетов акций, в части продажи пакетов акций “Сумы-” , “Прикарпатье-”, и “Полтаваоблэнерго”.

Фонд государственного имущества неоднократно выставлял на биржевые торги блокирующие пакеты акций “Сумы-” , “Прикарпатье-”, и “Полтаваоблэнерго”, однако торги постоянно отменяются из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.