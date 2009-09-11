Индекс Nikkei снизился на 0,66%

По итогам торгов 11 сентября индекс Nikkei понизился на 69,34 пункта (-0,66%) – до 10444,33 пункта, сообщает РБК.

По информации агентства, Институт экономических и социальных исследований правительства Японии обнародовал данные о динамике ВВП страны во II квартале 2009 г. Согласно докладу института, в реальном выражении этот показатель увеличился на 0,6%, что при сохранении подобных темпов роста приведет к увеличению японского ВВП по итогам года на 2,3%.

Ранее этот же институт предоставлял данные о том, что подъем японского ВВП по итогам года составит 3,7%, однако сейчас они были пересмотрены в сторону уменьшения. Вышедшая информация не оправдала ожиданий участников рынка, что способствовало снижению основных фондовых индексов.

Дополнительным негативным фактором стало укрепление курса иены по отношению к доллару, негативно сказывающееся на прибыльности компаний-экспортеров. По итогам торгов курс доллара к иене по сравнению с курсом предыдущей торговой сессии понизился на 0,56 иены и составил 91,16 иены/долл.