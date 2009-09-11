Одесский облсовет против приватизации припортового завода

Одесский облсовет направил Президенту, правительству и ВР протест против приватизации припортового завода

Одесса. 11 сентября. УНИАН. Депутаты Одесского областного совета направили в адрес Президента, Верховной рады и Кабинета министров Украины обращение, в котором назвали приватизацию Одесского припортового заводу «преждевременной» и выразили обеспокоенность тем, что средства, вырученные от его продажи, пойдут на покрытие дефицита бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на сессии депутат от Партии регионов Николай СКОРИК заявил, что сейчас приватизировать предприятие нецелесообразно: после президентских выборов, возможно, удастся договориться о снижении цен на газ, что позволит избежать убытков.

Исходя из этих соображений, фракция ПР в Одесском облсовете инициировала принятие обращения к властям, в котором, в частности, содержится призыв к правительству «прекратить политику «проедания» и социального популизма».

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. По данным ФГИ, с начала объявления конкурса по продаже ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) по состоянию на сегодняшний день в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратились 12 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.