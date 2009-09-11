Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,38%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,38% – до 472,33 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 9 млн. 600 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,57% – до 1189,70 пункта. Общий объем торгов составил 14 млн. 434 тыс. грн.