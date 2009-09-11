Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,38%
17:53, 11 сентября 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 0,57%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,38% – до 472,33 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 9 млн. 600 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,57% – до 1189,70 пункта. Общий объем торгов составил 14 млн. 434 тыс. грн.
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