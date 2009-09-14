Yara International намерена участвовать в приватизации ОПЗ

Норвежская компания Yara International ASA выразила желание принять участие в конкурсе по продаже Одесского припортового завода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Компания обратилась в ФГИУ для получения документов на право участия в приватизации ОПЗ.

Пресс-служба уточняет, что Yara обратилась к ФГИУ как член консорциума, в который входят также польская Kulczyk Holding S.A. и ливийская Libyan Investment Authority (LIA) (100% компании принадлежат ливийскому правительству). Если консорциум примет участие в конкурсе по продаже ОПЗ, он будет его миноритарным акционером.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. По данным ФГИУ, с начала объявления конкурса по продаже ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ), по состоянию на 11 сентября, в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратились 12 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Yara International - крупная норвежская химическая компания, которая занимается переработкой энергии, природных минералов и атмосферного азота в необходимые для сельского хозяйства и промышленности продукты. Штат сотрудников компании - более 9 тыс. человек. Штаб-квартира находится в г. Осло.