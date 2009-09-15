ГКЦБФР требует возбудить уголовные дела против судей

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) призывает Генеральную прокуратуру Украину и Высший совет юстиции Украины оказать ей помощь в прекращении рейдерских атак на государственные органы власти со стороны некоторых районных судов Украины, а также возбудить уголовные дела в отношении судей, которые выносят незаконные решения.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении председателя ГКЦБФР Сергея ПЕТРАШКО.

Он также отметил, что применит все механизмы влияния, чтобы продемонстрировать всем участникам фондового рынка, что судей, нарушающих закон, будут не только лишать их статуса, но и привлекать к уголовной ответственности.

По словам С.ПЕТРАШКО, комиссия будет осуществлять контрольно-ревизионную деятельность вне зависимости от наличия незаконных постановлений районных судов.

В этой связи председатель ГКЦБФР подверг критике деятельность Ворошиловского суда Донецка, который, по его информации, запретил комиссии проводить проверки нескольких участников фондового рынка, «систематически выносит постановления о запрете государственным органам выполнять функции, предусмотренные законом».