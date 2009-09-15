АМК завершил прием заявок на участие в приватизации ОПЗ

Антимонопольный комитет Украины завершил прием заявок для участия в конкурсе приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

«13 заявок поступило в АМК. Они являются необходимой составляющей конкурсной заявки в ФГИ. Больше 13 уже не будет», - сказал он.

По его словам, спектр компаний, изъявивших желание участвовать в приватизации ОПЗ, «очень интересен».

Д.ПАРФЕНЕНКО уточнил, что заявки поступили как от отечественных инвесторов, так и от компаний из России, Европы, Ливии и Грузии.

«Меня это радует, очень бы хотелось, чтобы все заявки дошли до ФГИ», - подытожил Д.ПАРФЕНЕНКО.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. По данным ФГИУ, с начала объявления конкурса по продаже ОАО «Одесский припортовый завод», по состоянию на 11 сентября, в Фонд государственного имущества Украины обратились 12 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.