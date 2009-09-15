Индекс ПФТС повысился на 1,27%
18:50, 15 сентября 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 1,36%
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 15 сентября, повысился на 1,27% – до 478,58 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 14 млн. 464 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,36% – до 1198,40 пункта. Общий объем торгов составил 23 млн. грн.
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