Индекс ПФТС повысился на 1,27%

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 15 сентября, повысился на 1,27% – до 478,58 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 14 млн. 464 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,36% – до 1198,40 пункта. Общий объем торгов составил 23 млн. грн.