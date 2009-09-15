Утверждены результаты второй эмиссии ВДЦБ

Внеочередное собрание акционеров ОАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" (ВДЦБ) 10 сентября утвердило вторую эмиссию акций ВДЦБ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава наблюдательного совета ВДЦБ Василий РОГОВОЙ.

По его словам, вторая эмиссия была объявлена в апреле этого года и проводилась для обеспечения объединения с депозитарием ОАО «Межрегиональный фондовый союз». По итогам допэмиссии, уставный капитал ВДЦБ увеличится на 73,1 млн. грн. (на 91%).

В ходе этой эмиссии МФС обменял свои акции на акции Всеукраинского депозитария ценных бумаг, в результате чего доли крупнейших акционеров ВДЦБ распределились следующим образом: Национальный банк Украины - 22,86%, «Ощадбанк» - 4,33%, «Приватбанк» - 4,33%, Технический центр ПФТС – 4,29%, «Укрэксимбанк» - 4,11%, «Укрсоцбанк» - 3,81% и пр. Всего акционерами ВДЦБ сегодня являются 48 коммерческих банков, 26 хранителей, 3 биржи.

Как отметил В.РОГОВОЙ, с целью приведения уставных документов в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах», акционеры ВДЦБ приняли решение о преобразовании открытого акционерного общества в частное акционерное общество.

Собрание акционеров ВДЦБ также переизбрало главой наблюдательного совета ОАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" Василия РОГОВОГО, в состав НС избраны член правления НБУ Виктор КРАВЕЦ, член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Олег МОЗГОВОЙ, глава правления «Ощадбанка» Анатолий ГУЛЕЙ, глава правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН, первый заместитель главы правления «ПриватБанка» Тимур НОВИКОВ, интересы ПУМБа представляет генеральный директор компании "Альтана Капитал" Анатолий АМЕЛИН. В наблюдательный совет от торговцев ценными бумагами избраны Николай ПОЧАПСКИЙ ("Он-Лайн Капитал"), Сергей ОКСАНИЧ ("Кинто"), Вадим ГРИБ ("Тект") и Роман ПЕРЕПЕЛИЦА ("Альтана Капитал"), фондовые биржи представляли Ирина ЗАРЯ (Фондовая биржа ПФТС), Петр ПЕРЕВЕРЗЕВ (Украинская межбанковская валютная биржа).

В этой связи В.РОГОВОЙ сказал, что в соответствии с уставом ВДЦБ предусматривается квотное представительство акционеров в наблюдательном совете: по четыре представителя от НБУ, группы банков-хранителей, группы других хранителей и двое представителей от организаторов торговли.

В.РОГОВОЙ также отметил, что все решения собрания ВДЦБ были приняты в правовом поле и не противоречат действующему украинскому законодательству.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг». В состав учредителей вошли НБУ, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя). Пакет НБУ в уставном фонде составлял 25%.

Собрание учредителей ВДЦБ в апреле 2008 года предложило акционерам клирингового депозитария МФС объединиться. Акционеры МФС одобрили в конце февраля 2009 года продажу целостного имущественного комплекса "Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг".

Клиринговый депозитарий МФС, учрежденный Национальным банком и участниками фондового рынка в 1998 году, является крупнейшим депозитарием в Украине.