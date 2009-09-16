Глобальный кризис сократил объемы управляемых активов на 11,7%

Глобальный экономический кризис привел к первому за 10 лет уменьшению объема управляемых активов в мире. Об этом сообщила во вторник компания Boston Consulting Group, специализирующаяся на изучении опыта управления активами, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно выводам аналитиков компании, в 2008 г объем таких активов в мире снизился по сравнению с 2007 г на 11,7% до 92,4 трлн долл. При этом, по оценкам экспертов, для того, чтобы вернуть данный показатель на уровень 2007 г, когда он составлял 108,5 трлн долл, теперь потребуется не менее шести лет.

Наиболее серьезно в этой сфере пострадали Соединенные Штаты, где общий объем вкладов, в том числе в ценных бумагах различных фирм, снизился на 21,8 проц, составив 29,3 трлн долл. Серьезный удар был нанесен и по оффшорам, особенно Швейцарии и Карибам, где данный показатель в 2008 г снизился до 6,7 трлн долл, в то время как в 2007 г он составлял 7,3 трлн долл.

"Такой поворот дел говорит об утрате инвесторами доверия, чего мы не наблюдали уже очень давно", - отметил один из руководителей Boston Consulting Group Брюс Холли.

Резкое снижение объемов управляемых активов значительно сократило и число миллионеров в мире, отметил он. Те люди, которые на пике экономического подъема инвестировали деньги в ценные бумаги, утратили значительную часть своих средств. Так, число миллионеров в мире в прошлом году снизилось на 17,8 проц и составило около 9 млн человек, утверждает эксперт.