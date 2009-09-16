В течение 5 лет перепродажа облэнерго возможна с согласия ФГИ

В течение пяти лет с момента перехода права собственности на государственный пакет акций облэнерго продажа (отчуждение) значительной части их имущества или сдача его в аренду будет возможна только на основании предварительного согласия Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

Об этом говорится в приказе ФГИ №1383 от 2 сентября 2009 г., обнародованном в официальном издании Фонда госимущества "Ведомости приватизации" от 16 сентября т.г.

Как отмечается в приказе, значительной частью имущества считается имущество, рыночная стоимость которого составляет более 10% уставного фонда предприятия.

В приказе ФГИ также сказано, что покупатель акций облэнерго должен в течении 50 дней с момента заключения договора купли-продажи получить разрешение не только от Антимонопольного комитета, но и от Национальной комиссии регулирования энергетики Украины (НКРЭ).

Как сообщал УНИАН, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины №1004 от 19 августа т.г., контрольные пакеты акций 14 облэнерго, находящиеся в государственной собственности, должны быть выставлены на продажу на приватизационных конкурсах с открытым предложением цены по принципу аукциона до 1 декабря 2009 года.