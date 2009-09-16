SEC установит новые правила работы рейтинговых агентств

Рейтинговые агентства Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s и Fitch Ratings могут столкнуться с более жесткими требованиями к раскрытию информации и повышением ответственности за оценку платежеспособности по долгам после того, как они были обвинены в искажении реальных рисков вложений в токсичные ценные бумаги, передает k2kapital со ссылкой на агентство Bloomberg.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) предложит изменения, согласно которым инвесторы смогут с большей легкостью отстаивать свои интересы в суде в случае ошибок рейтинговых агентств, а сами агентства должны будут отчитываться по суммам выручки от своих наиболее крупных клиентов.

"Комиссия будет рассматривать меры по усилению надзора за кредитными рейтинговыми агентствами и улучшению качества оценок за счет большей транспарентности и подотчетности", - заявил вчера представитель SEC Джон Нестер (John Nester).

На заседании SEC ее члены будут голосовать за то, чтобы утвердить правила, которые заставили бы раскрывать данные, учитываемые при присвоении рейтингов. SEC также проголосует за то, чтобы заставить сотрудников оценочных компаний предоставлять письменное заявление, что их мнение может быть учтено при продаже ценных бумаг. Эти изменения могут стать основанием для исков против рейтинговых компаний, если инвесторы смогут доказать, что оценки платежеспособности были основаны на ложной информации.