Индекс ПФТС повысился на 1,32%
19:20, 16 сентября 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 2,06%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,32% – до 484,90 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 63 млн. 412,8 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,06% – до 1223,03 пункта. Общий объем торгов составил 19 млн. 273,9 тыс. грн.
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