Индекс ПФТС повысился на 1,32%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,32% – до 484,90 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 63 млн. 412,8 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,06% – до 1223,03 пункта. Общий объем торгов составил 19 млн. 273,9 тыс. грн.