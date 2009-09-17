«Псел» аккумулировал 94,88308% акций "Укртатнафта-транса"

ЗАО «Псел» (Кременчуг, Полтавская обл.) аккумулировало 94,88308% акций ЗАО "Укртатнафта-транс" (Кременчуг, Полтавская обл.).

Как сообщили УНИАН на предприятии, в результате проведенной операции по купле-продаже ценных бумаг пакет голосующих акций увеличился на 93704 шт. и составляет с учетом увеличения 6459141 штук, что составляет 94,88308% уставного капитала эмитента.

Напомним, в начале сентября т.г. ЗАО «Псел» заявило, что аккумулировало 93,5066% уставного капитала ЗАО "Укртатнафта-транс".

Справка УНИАН. ЗАО «Псел» с 1 февраля 2009 года начало продавать нефтепродукты с автозаправочных станций вместо ЗАО «Торговый дом «Укртатнафта».

Компания владеет 10 собственными АЗС (5 – в Полтавской, 3 - в Черкасской и 2 - в Сумской областях). Ранее эти заправки принадлежали ТД «Укртатнафта».

28,53% акций ЗАО «Псел» принадлежит ООО «Псел-Холдинг», 71,5% принадлежат самой компании.

2007 год компания закончила с чистой прибылью 4,473 млн. грн. и чистым доходом 6,351 млн. грн.

ЗАО "Укртатнафта-транс" осуществляет оптовую торговлю топливом, а также предоставляет транспортные услуги.