Ющенко приостановил приватизацию Одесского припортового

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

Текст соответствующего указа от 17 сентября № 747/2009 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, свое решение Президент мотивирует тем, что данное положение постановления правительства противоречит п. 24 ч. 2 ст. 5 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности» и постановлению Кабмина от 23 декабря 2004 года № 1734 «Об утверждении перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства»), которыми за ОПЗ закрепляется статус объекта, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

«При отсутствии государственной программы приватизации, адекватной современному уровню развития общественных отношений, (это решение правительства - УНИАН) не отвечает интересам национальной безопасности в сфере приватизации», - отмечается в указе Президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества Украины 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.

По данным ФГИУ, с начала объявления конкурса по продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в Антимонопольный комитет обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.