Фондовые индексы Европы выросли

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшнюю сессию в зеленой зоне на фоне принятия Ирландией детального плана очистки банков от токсичных активов и повышения Exane BNP Paribas рекомендаций по акциям производителей стройматериалов и девелоперов, сообщает k2kapital..

Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,54% - до 1011,56 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,78% - до 5163,95 пункта, немецкий DAX - на 0,54% - до 5731,14 пункта, французский CAC 40 - на 0,56% - до 3835,27 пункта.