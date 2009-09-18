Индексы США понизились

По итогам торговой сессии 17 сентября в Нью-Йорке индекс Dow Jones понизился на 0,08%, до отметки в 9 783,92 пункта.

Также понизился индекс S&P 500 – на 0,31%, до отметки в 1 065,49 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся снижением на 0.3%, на отметке в 2 126,75 пункта, передает Reuters.

Справка УНИАН. Dow Jones (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.