БЮТ: У ФГИ есть все законные права на приватизацию ОПЗ

Секретариат Президента Украины выступает против проведения открытого, прозрачного и понятного для всех инвесторов конкурса по продаже акций "Одесского припортового завода". Такое мнение высказал народный депутат от БЮТ, заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Валерий ПИСАРЕНКО, комментируя Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о приостановке действия положений постановления Кабинета министров Украины, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, В.ПИСАРЕНКО считает, что своими действиями вокруг проведения конкурса по приватизации ОПЗ В.ЮЩЕНКО пытается бороться с Украиной на уровне мирового финансового кризиса.

«Все уже почувствовали, что В.ЮЩЕНКО начал президентскую кампанию под лозунгом: «Чем хуже Украине, тем выше у него рейтинг». Президент сначала одобрил приватизацию, теперь пытается ее сорвать. Не кажется ли вам это странным? Наверное, инвестор, который представляет Президента на торгах, чувствует себя слабее конкурентов. А если так, значит и продавать ОПЗ нельзя», - говорит депутат.

По словам В.ПИСАРЕНКО, сегодня у Фонда государственного имущества Украины есть все законодательные права и возможности для проведения приватизации.

«Одесский припортовый завод готов к продаже. Приватизацию ОПЗ поддерживают трудовой коллектив завода, его руководство и профсоюзы. Инвесторы изучили все особенности предприятия, подали заявки в Антимонопольный комитет и уже начали делать взносы на счет государства», - отметил депутат и заявил, что «приватизация ОПЗ состоится 29 сентября, независимо от того, в каком настроении проснется в это утро Президент».

«Уже третий год Президент не дает возможности проводить открытую и честную приватизацию в Украине. Только по этой причине госбюджет недополучил около 30 миллиардов гривень. Сегодня он также против того, чтобы Украина получила максимальную цену от продажи ОПЗ, но теперь у нас есть лекарство от паранойи В.ЮЩЕНКО блокировать все начинания ФГИУ», - завершил В.ПИСАРЕНКО.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.

ФГИУ 15 июля с.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления. По состоянию на 11 сентября в АМК обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Вместе с тем, 17 сентября Президент своим указом №747/2009 приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря в 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

Комментируя это решение, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года – несмотря на Указ Президента.