Приватизация ОПЗ является очередной уступкой Кремлю

Народный депутат, лидер Общественного движения „За Украину!” Вячеслав КИРИЛЕНКО не исключает, что инвестором Одесского припортового завода (ОПЗ) мог стать представитель монопольного поставщика российского газа в Украину.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Общественного движения «За Украину», на пресс-конференции в Тернополе заявил лидер депутатской группы Вячеслав КИРИЛЕНКО.

„Ми убеждены, что приватизация ОПЗ может привести к полной зависимости украинской химической отрасли от того инвестора, который хотел получить право владеть и управлять этим объектом”, - сказал В.КИРИЛЕНКО. Он добавил: „есть большое подозрение, что таким инвестором мог стать представитель монопольного поставщика российского газа в Украину”. „И это еще больше осложнит положение украинских химиков, которые и так зависимы от российского газа”, - отметил лидер Движения „За Украину!”, добавив, что „все это приведет к тому, что экспортоориентированная химическая отрасль будет испытывать значительные потери и вместе с ней эти потери будет претерпевать и государственный бюджет Украины”.

При этом он отметил, что с радостью констатирует тот факт, что Президент прислушался к позиции депутатской группы „За Украину!” и приостановил действие правительственного решения о приватизации Одесского припортового завода.

„Своим решением Президент опередил специальное заявление депутатской группы „За Украину!”, которое должно было быть произнесено, и которое шло на развитие нашей предыдущей публичной позиции о невозможности приватизации стратегического и важного для национальной безопасности объекта на пике экономического кризиса и в интересах иностранных инвесторов”, - сказал он.

„Меня не оставляет впечатление, что вся эта приватизация является очередной уступкой Кремлю во исполнение кабальных газовых соглашений, подписанных в январе этого года”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №747/2009 приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. 1517-р, которыми предусмотрены проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Комментируя это решение, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОАО «Одесский припортовый завод» состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, Окружной административный суд г. Киева запретил осуществлять любые действия по приватизации ОАО “Одесский припортовый завод”. Такое решение суд принял по иску экс-председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО об остановке приватизации данного гпредприятия.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ФГИУ 15 июля с.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления. По состоянию на 11 сентября, в АМК обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.