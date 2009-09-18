Приватизация ОПЗ является очередной уступкой Кремлю
Мнение Кириленко
Народный депутат, лидер Общественного движения „За Украину!” Вячеслав КИРИЛЕНКО не исключает, что инвестором Одесского припортового завода (ОПЗ) мог стать представитель монопольного поставщика российского газа в Украину.
Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Общественного движения «За Украину», на пресс-конференции в Тернополе заявил лидер депутатской группы Вячеслав КИРИЛЕНКО.
„Ми убеждены, что приватизация ОПЗ может привести к полной зависимости украинской химической отрасли от того инвестора, который хотел получить право владеть и управлять этим объектом”, - сказал В.КИРИЛЕНКО. Он добавил: „есть большое подозрение, что таким инвестором мог стать представитель монопольного поставщика российского газа в Украину”. „И это еще больше осложнит положение украинских химиков, которые и так зависимы от российского газа”, - отметил лидер Движения „За Украину!”, добавив, что „все это приведет к тому, что экспортоориентированная химическая отрасль будет испытывать значительные потери и вместе с ней эти потери будет претерпевать и государственный бюджет Украины”.
При этом он отметил, что с радостью констатирует тот факт, что Президент прислушался к позиции депутатской группы „За Украину!” и приостановил действие правительственного решения о приватизации Одесского припортового завода.
„Своим решением Президент опередил специальное заявление депутатской группы „За Украину!”, которое должно было быть произнесено, и которое шло на развитие нашей предыдущей публичной позиции о невозможности приватизации стратегического и важного для национальной безопасности объекта на пике экономического кризиса и в интересах иностранных инвесторов”, - сказал он.
„Меня не оставляет впечатление, что вся эта приватизация является очередной уступкой Кремлю во исполнение кабальных газовых соглашений, подписанных в январе этого года”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.
Как сообщал УНИАН, вчера, 17 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №747/2009 приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. 1517-р, которыми предусмотрены проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».
Комментируя это решение, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОАО «Одесский припортовый завод» состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.
В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, Окружной административный суд г. Киева запретил осуществлять любые действия по приватизации ОАО “Одесский припортовый завод”. Такое решение суд принял по иску экс-председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО об остановке приватизации данного гпредприятия.
Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.
ФГИУ 15 июля с.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления. По состоянию на 11 сентября, в АМК обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.