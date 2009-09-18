Эксперты прогнозируют срыв приватизации ОПЗ

Эксперты прогнозируют срыв приватизации Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперты сообщили на пресс-конференции.

В частности, политолог Игорь ЖДАНОВ считает, что стороны конфликта вокруг приватизации ОПЗ (премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и Президент Виктор ЮЩЕНКО – УНИАН) не придут к компромиссу и приватизация не состоится.

По его мнению, вряд ли серьезные инвесторы захотят вкладывать свои средства в Одесский припортовый завод с учетом серьезной правовой неопределенности, которая существует на данный момент относительно этого предприятия.

В свою очередь, эксперт Алексей ГАРАНЬ отметил, что в ситуации вокруг приватизации ОПЗ доминируют политические факторы. Он напомнил, что раньше Президент был не против приватизации этого предприятия, однако резко изменил свою точку зрения, и фактически за 10 дней до проведения конкурса издал указ о его остановке.

«Я думаю, что это срыв, и приватизация не состоится», - сказал политолог.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 сентября, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом №747/2009 приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря в 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Комментируя это решение, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОАО «Одесский припортовый завод» состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, невзирая на Указ Президента.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, Окружной административный суд г. Киева запретил осуществлять какие-либо действия по приватизации ОПЗ. Такое решение суд принял по иску экс-председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО об остановке приватизации этого предприятия.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ФГИУ 15 июля с.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Стартовая цена пакета 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления. По состоянию на 11 сентября, в АМК обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.