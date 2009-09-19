Правительство выходит на внутренний рынок заимствований

Минфин с 23 сентября начнет продажу казначейских обязательств физлицам

Министерство финансов в соответствии с постановлением Кабинета Министров (№362 от 14 апреля 2009 г.) «О выпуске казначейских обязательств» с 23 сентября т.г. начнет продажу казначейских обязательств физическим лицам.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте государственного долга Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, казначейские обязательства будут продаваться физлицам в документарной форме серии А с датой выпуска 14 сентября 2009 года. Срок обращения составляет 12 месяцев, номинальная стоимость – 500 грн., процентная ставка – 16% годовых с ежеквартальной выплатой купонного дохода. Погашение осуществляется вместе с выплатой по последнему купону.

Продажа казначейских обязательств физлицам будет осуществляться в учреждениях ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» (ОАО «Ощадбанк) на всей территории Украины. В частности, с 23 сентября т.г. будет начата их продажа в киевских районных филиалах «Ощадбанка», с 28 сентября – в региональных управлениях и отделениях «Ощадбанка» по стоимости продажи, которая будет устанавливаться Минфином на еженедельной основе.

Стоимость продажи казначейских обязательств зависит от времени их продажи, в частности, чем ближе время купонной выплаты, тем высшая цена продажи казначейских обязательств.