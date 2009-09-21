Эксперт ожидает корректировки доходностей еврооблигаций

На текущей неделе ожидается дальнейшая корректировка доходностей еврооблигаций.

Такой прогноз содержится в обзоре, подготовленном экономистом инвестиционной группы «Сократ» Михайлом САЛЬНИКОВЫМ.

По мнению экономиста, «просадка рынка евробондов в конце августа, вызванная новостями о реструктуризации долгов «Нафтогаза», была чрезмерной, и сейчас инвесторы приходят к осознанию того, что ситуация с НАК - исключение, а не правило, и постепенно повышают свой интерес как к суверенным, так и корпоративным украинским бумагам».

Как сообщил М.САЛЬНИКОВ, на прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов упали на 62,4 пункта - с 1258,7 до 1196,3 пункта, прервав двухнедельную тенденцию к росту котировок. Очевидно, на инвесторов ключевое влияние имело успешное погашение представленных к оферте суверенных еврооблигаций, считает он.

В обзоре ИГ «Сократ» отмечается, что на прошедшей неделе достаточно активно торговались суверенные еврооблигации. На фоне успешного погашения Украиной представленного к оферте выпуска евробондов объемом 780 млн долл. снижение доходности показали практически все другие суверенные выпуски. Так, «Украина-2011» снизила доходность с 15,6% до 14%. Суверенные бумаги с погашением в 13 году также показали снижение доходности – с 12,8% до 12,1%.

По информации М.САЛЬНИКОВА, торги в сегменте квази-государственых еврооблигаций на минувшей неделе прошли при умеренной рыночной активности. Так бумаги «Нафтогаза» с погашением 30 сентября повысились в цене с 85% до 88,25% от номинала. Доходность при этом повысилась с 443,8% до 582,7%, что объясняется крайне низкой дюрацией. Похожая ситуация и с выпуском «Укрэксимбанка» с погашением 23 сентября – несмотря на рост цены доходность подскочила с 108,7% до 535,2%. Более длинный выпуск – Укрэксимбанк-2011 показал снижение доходности с 18,0% до 16,3%.

Экономист отмечает, что на прошлой неделе в кластере бумаг банков с западным капиталом наблюдалась достаточно низкая рыночная активность. Так бумаги АКБ «Форум»-2009 сохранили свою цену, в результате доходность повысилась с 26,2% до 28,7%. Еврооблигации «Укрсоцбанка» с погашением в 2010 году показали снижение доходности с 23,1% до 22,3%. Бумаги «Укрсиббанк-2010» не торговались, в результате неизменной цены доходность повысилась с 13,8% до 13,9%.

Как сообщается в обзоре, традиционно самыми доходными евробондам остаются бумаги банков «Финансы и Кредит» и ПУМБ. Бумага «Финансы и Кредит»-2010 показала на прошедшей неделе снижение доходности с 183,4% до 176,3%. Еврооблигации «ПУМБ-2010» также показали снижение доходности с 98,7% до 97,4%. Таким образом, тенденция к снижению доходности в данном секторе наблюдается уже более 6 недель, отмечают в ИГ «Сократ».