Кабмин предоставит гарантии по реструктуризации долгов Нафтогаза

Кабинет Министров Украины уполномочил Министерство финансов предоставить абсолютную и безоговорочную гарантию в рамках, предусмотренных бюджетом 2009 года, по реструктуризации внешних долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно сообщению, Министерство юстиции предоставило разъяснение, что данная гарантия может распространяться на основную сумму долга и на проценты, которые будут выплачиваться кредиторам по кредитным обязательствам.

В Минфине отметили, что такую гарантию министерство сможет предоставить сразу по достижению договоренностей «Нафтогаза» с кредиторами относительно условий реструктуризации.

Министерство финансов считает, что с целью оптимального урегулирования внешних обязательств Украины срок погашения реструктуризированной задолженности, на которую распространяется гарантия, должен составлять около 5 лет.

«Министерство поддерживает «Нафтогаз» в вопросе необходимости продления срока выплат по евробондам и в достижении договоренностей по двусторонним долговым обязательствам. Мы одобряем желание достичь решения, приемлемого и справедливого для всех сторон, и считаем, что, имея суверенные гарантии, «Нафтогаз» достигнет этой цели», – сказал исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

При этом он добавил, что ответственность за переговоры и за объявление условий реструктуризации несет «Нафтогаз», поскольку долговые обязательства, которые реструктуризируются, принадлежат «Нафтогазу», а не государству Украина.

В ближайшее время «Нафтогаз» должен объявить условия реструктуризации, которые будут приемлемыми как для компании, так и для ее кредиторов.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины», начиная с 14 сентября, проведет серию переговоров с кредиторами в рамках процесса реструктуризации двусторонних долговых обязательств, включающих также евробонды, срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» назначил Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.