Индексы США изменились разнонаправленно

Фондовые торги в США 21 сентября 2009г. завершились разнонаправленным изменением ведущих индексов. Снижение цен на нефть и металлы негативно отразилось на стоимости ценных бумаг сырьевых компаний. Так, в красной зоне закрылись торги для одной из крупнейших в США золотодобывающих компаний Barrick Gold Corp. (-1,5%), а также для производителя алюминия Alcoa (-0,9%). Также снизилась стоимость ценных бумаг крупнейших в стране нефтяных компаний, включая ExxonMobil (-0,6%), Chevron (-0,8%) и ConocoPhillips (-1,4%), а также нефтесервисной компании Halliburton (-2,5%).

Негативное влияние на исход торгов оказали и макроэкономические новости. Так, исследовательская организация Conference Board сообщила, что индекс ведущих экономических индикаторов США по итогам августа 2009г. вырос на 0,6%. Это оказалось немного ниже прогнозов экспертов (0,7%).

Не обошли вниманием инвесторы и корпоративные новости, среди них - финансовый отчет одной из крупнейших в США строительных компаний Lennar Corp. Согласно отчету, чистые убытки компании в III квартале 2008-2009 финансового года выросли почти в 2 раза - до 171,6 млн долл. по сравнению с 89 млн долл. в III квартале прошлого финансового года. Полученные результаты не оправдали ожиданий аналитиков, и котировки акций компании понизились на 3,1%. На 1,8% подешевели ценные бумаги производителя землеройной техники Caterpillar Inc., поскольку компания сообщила о значительном снижении продаж в августе 2009г.

В то же время прогнозы аналитиков привели к укреплению позиций биотехнологических компаний. Так, среди лидеров роста оказалась биотехнологическая компания Celgene Corp., акции которой подорожали на 5%.

По итогам торгов 21 сентября индекс Dow Jones понизился на 41,34 пункта (-0,42%) - до 9778,86 пункта, индекс Nasdaq повысился на 5,18 пункта (+0,24%) - до 2138,04 пункта, а индекс S&P снизился на 3,64 пункта (-0,34%) - до 1064,66 пункта, передает РБК.