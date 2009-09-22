Эксперты: ситуация вокруг ОПЗ снизит его стоимость

Эксперты считают, что ситуация вокруг ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) с заявлениями и судебными рисками снизит стоимость его продажи.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал директор Института приватизации Александр РЯБЧЕНКО.

«Если бы не было таких движений вокруг ОПЗ, можно было бы ожидать около 7-8 млрд. – это была бы цена продажи ОПЗ. Но я думаю, если сравнить с тем, что было два года назад, то было потеряно где-то 500 млн. долл. Тогда бы был приблизительно на столько дороже ОПЗ. А так как вокруг него происходят все эти события – с запретами, судами - норвежцы, насколько известно, как одни из основных претендентов, не пошли на участие в конкурсе – это плохо, поэтому сейчас мы на ту цену не выберемся. Остались те компании, которые абсолютно уверены в себе не только как покупатели, но и в том, что смогут отстоять свои права в судебном порядке, потому что, возможно, сейчас это будет главный показатель», - уверен он.

По словам А.РЯБЧЕНКО, к 29 сентября, когда запланировано проведение конкурса, «у тех, кто против конкурса, будет несколько судебных решений о том, что нельзя проводить, также как у тех, кто за проведение, будет несколько судебных решений, что они просто смертельно обязаны этот конкурс провести, и Фонд госимущества будет выбирать, какое из судебных решений выполнять».

В свою очередь, президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР не исключил, что нынешняя ситуация вокруг ОПЗ возникла с целью исключить участие в конкурсе одного из главных претендентов - норвежскую компанию Yara International ASA. «Как раз то, что отошли норвежцы, возможно, это и было целью вот всего этого эксцесса», - отметил он.

При этом оба эксперта уверены, что приватизацию нужно было проводить еще в 2007 г., когда цена была выше. В то же время, они считают, что от приватизации не следует отказываться, и не только ОПЗ, поскольку можно «получить инвестиции в период, когда их нет». «Отказываться от приватизации из идейных соображений или из соображений кризиса – бессмысленно», - отметил А.ПАСХАВЕР.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, – несмотря на Указ Президента.

17 сентября Окружной административный суд Киева по искам Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ОАО «Азот» вынес определения, которыми в обеспечение исковых требований запретил Фонду госимущества и конкурсной комиссии осуществлять действия, связанные с продажей госпакета акций ОПЗ.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. С начала объявления конкурса по продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в Антимонопольный комитет обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Норвежская компания Yara International ASA выразила желание принять участие в конкурсе по продаже Одесского припортового завода. Компания обратилась в ФГИУ для получения документов на право участия в приватизации ОПЗ. Yara обратилась как член консорциума, в который входят также польская Kulczyk Holding S.A. и ливийская Libyan Investment Authority (LIA) (100% компании принадлежат ливийскому правительству).