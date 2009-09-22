Тимошенко не даст сорвать продажу Одесского припортового

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не даст сорвать приватизацию Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня после ознакомления с работой Гайсинского сахарного завода (Винницкая обл.).

«Почему сегодня такая склока вокруг Одесского припортового завода? Могу вам сказать, - то, что он рано или поздно будет приватизирован, это однозначно… Проблема в том, как будет приватизирован этот завод», - сказала глава правительства.

Она также отметила, что на сегодняшний день приватизация завода согласована с профсоюзами, коллективом, руководством предприятия и местной властью, установлены жесткие условия приватизации: по модернизации предприятия, по социальным стандартам, и, причем, предусмотрена норма, что при нарушении этих условий завод может быть возвращен в государственную собственность без компенсации стоимости, уплаченной за приватизацию.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что это будет второй объект после «Криворожстали», приватизированный «абсолютно честно и прозрачно».

Она отметила, что на сегодняшний день есть возможность продать предприятие крупному стратегическому инвестору.

«Можно привлечь сегодня стратегического инвестора мирового масштаба, не наших, иногда бывают такие коррупционные образования. И можно показать высокий класс, как действительно может правильно проходить и приватизация, и модернизация, и реконструкция ОПЗ. Но, к сожалению, и проблема в том, что никто не хочет такой прозрачной и честной приватизации в пользу государства и трудового коллектива. А хотят как всегда – бесплатно, без каких-либо условий, когда можно будет с этим заводом обращаться как угодно, в том числе, и бросая его на произвол. И именно потому, что есть в Украине такие группировки, которые хотят этот завод взять за бесценок, поэтому такое сопротивление сегодня действиям правительства, и поэтому такой политический скандал. Они думают, что президентские выборы закончатся так, что они вернуться к власти, смогут потом этот завод, извините за сленг, спилить так, как они спилили 175 тыс. объектов по всей Украине. Поэтому сейчас хотят остановить нормальную прозрачную процедуру и вернуться к своим теневым процедурам (после выборов - УНИАН). Я не позволю этого сделать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила, что когда в Украине будет сформирована «нормальная» власть, то необходимо будет проанализировать, как работают ранее приватизированные предприятия, и соблюдают ли новые собственники условия, взятые на себя при приватизации.

«И тогда на базе этой оценки можно будет серьезно поправить ситуацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества Украины 15 июля т.г. объявил конкурс о продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом от 17 сентября № 747/2009 приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод». Одновременно Президент направил представление в КСУ. В тот же день Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится 29 сентября, несмотря на указ Президента.

Окружной административный суд г. Киева запретил осуществлять любые действия относительно приватизации ОАО «Одесский припортовый завод». Такое решение суд принял по иску экс-председателя Фонда государственного имущества Украины В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ОАО «Азот» (Черкассы) об остановке приватизации данного предприятия.

В ФГИУ заявили, что не получали решений суда о приостановке конкурса по приватизацию ОПЗ и уже зарегистрировали первого участника.