Макростатистика свидетельствует о подъеме мировой экономики

Мировые рынки

По итогам прошедшей недели мировые фондовые площадки показали неплохой скачок вверх. Американский индекс S&P 500 вырос на 2.45%, общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300 – на 1.27%, индекс азиатско-тихоокеанского региона S&P Asia 50 – на 1.88%. В то же время китайский Shanghai Composite снизился на 0.9%. Российские РТС и ММВБ взлетели на 4.1% и 2.83% соответственно.

В целом зарубежные площадки двигала вверх сильная макростатистика. Самыми важными были данные из США, где рост индекса цен производителей в августе составил +1.7% (прогноз +1%), розничные продажи увеличились на 2.7% м/м (прогноз +2%), промышленное производство – на 0.8% (ожидания +0.6%), а первичные заявки на пособия по безработице сократились на 5 тыс., хотя ожидали роста на 13 тыс. Данные из Европы также оказались в основном лучше ожиданий.

Также Бен Бернанке в прошлый вторник в своем традиционном обращении заявил, что рецессия в США, вероятно, завершилась, чем спровоцировал существенный рост индексов в тот день.

Тревожной новостью стало резкое сокращение в августе импорта железной руды Китаем. По сравнению с июлем поставки ЖРС в страну сократились на 14.5%. Дело в том, что национальная программа по наращиванию сырьевых резервов в КНР, похоже, плавно подходит к своему завершению.

На фоне данных о постепенном восстановлении экономики цены на нефть марки WTI на торгах в Нью-Йорке взлетели на 4% - до 72.04 долл./баррель. Сильную поддержку ценам на нефть также оказали данные об очередном сокращении запасов нефти в США.

Американский доллар продолжает снижение к основным мировым валютам. Так, по отношению к евро «бакс» подешевел на 0.9%, и теперь за 100 евро можно купить чуть больше 147 долларов.

Украинский рынок

На фоне роста зарубежных площадок, а также хороших внутренних новостей, по итогам прошлой недели индекс Украинской биржи вырос на 4.07% - до 1238.09 пункта. При этом объем торгов составил 85.7 млн. грн.

Индекс ПФТС за указанный период поднялся на 3.96% - до 491.02 пункта. Основным источником позитива стал рост мировых площадок на фоне сильной макростатистики, свидетельствующей о подъеме мировой экономики. Традиционно локомотивом роста украинских индексов стали акции «Мотор Сичи» и «Азовстали».

Лучше рынка оказались бумаги «второго» эшелона, в частности, серия хороших новостей поддержала акции вагоностроительных заводов. Так, «Лугансктепловоз», монопольный в Украине производитель магистральных грузовых тепловозов, до конца текущего года поставит 10 секций тепловозов для Российских железных дорог (РЖД). В свою очередь, Крюковский вагоностроительный завод выпустит 30 новых вагонов для киевского метрополитена, сборка первого вагона была начата в среду. Крюковский ВСЗ уже получил предоплату на покупку комплектующих. Столь резкий подъем подтолкнул бумаги и Стахановского ВСЗ.

Акции банковского сектора не привлекли особого внимания инвесторов на прошедшей неделе. Котировки «Райффайзен Банка Аваль», «Укрсоцбанка» и банка «Форум» снизились. Девальвация гривни увеличила риски в банковской системе. В августе уровень проблемных кредитов, по оценкам банкиров, в среднем по системе составляет 18-20%, что вынуждает банки отчислять дополнительные средства для резервирования. Так, в августе «Райффайзен Банк Аваль» отчислил в резервы 830 млн.грн., или на 12% больше чем в июле, «Укрсоцбанк» – 280 млн.грн., или на 9.1% больше, Форум – 140 млн.грн., или на 11.6% больше.

Не поддержала акции финсектора даже новость о решении ВБ выделить 400 млн. долл. в рамках реабилитации банковской системы Украины (соответствующее соглашение подписано в Киеве в прошлую пятницу). Кредит будет предоставлен на 30 лет, льготный период по выплатам составляет пять лет, ставка на уровне шестимесячного Libor+0,17%.

Предоставленные средства являются первым траншем кредитной программы общим объемом 750 млн. долл. Дело в том, что основной целью кредита является рекапитализация системных банков, что фактически уже было сделано, поэтому данный кредит, скорее всего, пойдет на покрытие дефицита бюджета.

Станислав Зеленецкий, инвестиционная группа «АРТ-Капитал» (для УНИАН)