ФГИ подтвердил наличие заявок от трех компаний

Рабочая группа Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) раскрыла подтверждающие документы, поданные 21 сентября т.г. на участие в конкурсе по продаже 99,567% акций ОАО «Одесский припортовый завод», и установила, что они поданы от трех компаний.

Об этом сообщается на официальном сайте ФГИУ.

Как сообщает Фонд, заявки подали ООО "Азот-сервис" (Россия), ООО "Фрунзе-Флора" (Украина) и ООО "Нортима" (Украина).

Фонд напоминает, что срок принятия заявок на участие в конкурсе закончился 21 сентября 2009 года.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления. С начала объявления конкурса по продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в Антимонопольный комитет обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.

В то же время, 22 сентября газета «Дело» сообщила, что в конкурсе по продаже Одесского припортового завода решились принять участие лишь три из тринадцати ранее заявленных претендентов. За государственный пакет акций, стартовая стоимость которого составляет 4 млрд. грн., решили побороться три компании: аффилированный с российским «Газпромом» «Сибур», «Нортима» и «Флора Сервис».