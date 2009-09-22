Украинский фондовый рынок сегодня вырос
18:06, 22 сентября 2009Фондовый рынок
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Подъем и на ПФТС, и на УБ
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов вырос на 1,96% - до 502,36 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 5 млн. 688,8 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,01% - до 1240,7 пункта. Общий объем торгов составил 22 млн. 512,5 тыс. грн.
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