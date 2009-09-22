Суд в третий раз приостановил приватизацию ОПЗ

Окружной административный суд Киева по иску ОАО «Днепроазот» (г. Днепродзержинск) снова, уже в третий раз приостановил проведение конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

Об этом УНИАН сообщил представитель ОАО «Днепроазот» в суде Алексей НИЖНИК со ссылкой на соответствующее определение суда от 22 сентября т.г.

«Сегодня в судебном заседании было вынесено определение, согласно которому удовлетворено наше ходатайство об обеспечении иска и приняты соответствующие меры обеспечения иска», - сказал А.НИЖНИК.

Он уточнил, в частности, что определением остановлено действие решения Фонда государственного имущества «Об утверждении информационного сообщения о проведении конкурса по продаже акций ОАО «Одесский припортовый завод», запрещено ФГИУ и комиссии по продаже акций ОАО «ОПЗ» проводить конкурс, а также судом запрещено Фонду госимущества допускать к участию в конкурсе ООО «Азот-Сервис»

«Как нам известно, в уставном капитале этой компании доля иностранного государства превышает 25%, что прямо запрещено действующим законодательством», - отметил А.НИЖНИК.

Он подчеркнул, что определение суда вступило в законную силу.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на Указ Президента.

17 сентября Окружной административный суд Киева выносил аналогичные определения, запрещающие ФГИУ проводить конкурс по приватизации ОПЗ по искам Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ОАО «Азот» (Черкассы).

ООО «Азот-Сервис» является структурным подразделением российского «СИБУР-Холдинга». В свою очередь, основными владельцами «СИБУР-Холдинга» являются ОАО «Газпром» (доля государственной собственности превышает 50%), ОАО «Газпромбанк» (доля государственной собственности составляет 25%+1 акция плюс доля «Газпрома» составляет более 40%) и пенсионный фонд «Газфонд» (доминирующие владельцы - «Газпром» и «Газпромбанк»).

Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после его объявления. С начала объявления конкурса по продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в Антимонопольный комитет обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.