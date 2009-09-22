Эксперт: мировые биржи показали неплохой скачок вверх

По итогам прошедшей недели мировые фондовые площадки показали неплохой скачок вверх, считает аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

Так, по его словам, за указанный период американский индекс S&P 500 вырос на 2.45%, общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300 – на 1.27%, индекс азиатско-тихоокеанского региона S&P Asia 50 – на 1.88%. В то же время китайский Shanghai Composite снизился на 0.9%, отметил аналитик. Российские РТС и ММВБ взлетели на 4.1% и 2.83% соответственно, сообщил он.

Как полагает аналитик, в целом зарубежные площадки на прошлой неделе двигала вверх сильная макростатистика. Самыми важными были данные из США, где рост индекса цен производителей в августе составил +1.7% (прогноз +1%), розничные продажи увеличились на 2.7% (прогноз +2%), промышленное производство – на 0.8% (ожидания +0.6%), а первичные заявки на пособия по безработице сократились на 5 тыс., хотя ожидали роста на 13 тыс., подчеркнул С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ. Данные из Европы также оказались в основном лучше ожиданий, добавил он.

Аналитик также отметил, что глава Федеральной резервной системы США Бен БЕРНАНКЕ в прошлый вторник в своем традиционном обращении заявил, что рецессия в стране, вероятно, завершилась, чем спровоцировал существенный рост индексов в тот день.

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