Госгарантия по долгам Нафтогаза улучшит инвестклимат

Предоставление государственной гарантии по реструктуризации внешних долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины» будет способствовать росту толерантности инвесторов к украинскому риску и снижению напряженности в отечественном сегменте еврооблигаций.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

В то же время он считает, что любой вид гарантий не может приравнять еврооблигации «Нафтогaза» к суверенным бумагам. Аналитик напомнил, что ранее правительство заявляло о предоставлении гарантий по внешним долговым обязательствам Нафтогаза в 2009 году, но это не помешало компании начать процесс реструктуризации задолженности.

По словам С.ФУРСЫ, «государственная гарантия в том или ином виде всегда была обязательным условием реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза» и присутствовала в предположительных условиях реструктуризации, которые попали в прессу более чем неделю назад». Кабмин видит оптимальный сроком реструктуризации 5 лет, что также совпадает с информацией, на которую ориентируются инвесторы, подчеркнул аналитик.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины уполномочил Министерство финансов предоставить абсолютную и безоговорочную гарантию в рамках, предусмотренных бюджетом 2009 года, по реструктуризации внешних долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины». Министерство юстиции предоставило разъяснение, что данная гарантия может распространяться на основную сумму долга и на проценты, которые будут выплачиваться кредиторам по кредитным обязательствам.

В Минфине отмечают, что такую гарантию министерство сможет предоставить сразу по достижению договоренностей «Нафтогаза» с кредиторами относительно условий реструктуризации. Министерство финансов считает, что с целью оптимального урегулирования внешних обязательств Украины срок погашения реструктуризированной задолженности, на которую распространяется гарантия, должен составлять около 5 лет.