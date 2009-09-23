Ющенко призывает инвесторов не покупать ОПЗ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает инвесторов отозвать свои заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью журналистам в Нью-Йорке.

Президент отметил, что правительство планирует провести непрозрачную приватизацию одного из крупнейших заводов в Украине.

«Я обращаюсь к инвесторам не принимать участия в таком шоу», - сказал он.

По словам В.ЮЩЕНКО, конкурс по приватизации ОПЗ планируют начать с суммы 4 млрд. грн. и остановить торги на определенной фиксированной сумме, которую он не хочет сегодня называть, хотя и знает.

В то же время Президент заметил, что эта сумма будет составлять 50% реальной стоимости завода.

«Это шоу, которое напоминает мне приватизацию «Криворожстали», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что результаты конкурса по приватизации ОПЗ, даже если он состоится, будут обязательно отменены.

Также глава государства напомнил, что, кроме нескольких решений судов, которые запретили проведение этого конкурса, существует еще один важный фактор, который необходимо учитывать, – это то, что правительство не выполнило требование общественности и не провело экологическую экспертизу. А, следовательно, сегодня у одесситов нет гарантий, которые обеспечивало государство, относительно экологии объекта.