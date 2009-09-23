Ющенко призывает инвесторов не участвовать в приватизации ОПЗ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает инвесторов отозвать свои заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам в Нью-Йорке.

Президент отметил, что правительство планирует провести непрозрачную приватизацию одного из крупнейших заводов в Украине.

«Я обращаюсь к инвесторам не принимать участия в таком шоу», - сказал он.

По словам В.ЮЩЕНКО, конкурс по приватизации ОПЗ планируют начать с суммы 4 млрд. грн. и остановить торги на определенной фиксированной сумме, которую он не хочет сегодня называть, хотя и знает.

В то же время Президент заметил, что эта сумма будет составлять 50% реальной стоимости завода.

«Это шоу, которое напоминает мне приватизацию «Криворожстали», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что результаты конкурса по приватизации ОПЗ, даже если он состоится, будут обязательно отменены.

Также глава государства напомнил, что, кроме нескольких решений судов, которые запретили проведение этого конкурса, существует еще один важный фактор, который необходимо учитывать, – это то, что правительство не выполнило требование общественности и не провело экологическую экспертизу. А, следовательно, сегодня у одесситов нет гарантий, которые обеспечивало государство, относительно экологии объекта.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля с.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Стартовая цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления.

С начала объявления конкурса по продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в Антимонопольный комитет обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения относительно участия в конкурсе по его приватизации.

17 сентября Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом прекратил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря в 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, невзирая на указ Президента.

Окружной административный суд Киева вынес три постановления о запрещении ФГИУ проводить конкурс по приватизации ОПЗ: по искам экс-председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, ОАО «Азот» (Черкассы) и ОАО «Днепроазот».

Также сегодня ФГИУ сообщил, что заявки на участие в конкурсе по приватизации ОПЗ подали ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).