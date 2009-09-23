Нафтогаз согласует условия реструктуризации долгов до 20 октября

Кабинет Министров Украины разрешил НАК «Нафтогаз Украины» согласовать условия реструктуризации внешних долговых обязательств до 20 октября т.г.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №986 от 16 сентября т.г., опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№173 от 22 сентября т.г.).

Согласно документу, «Нафтогазу» совместно с Министерство финансов поручено обеспечить до 20 октября т.г. согласование основных условий реструктуризации задолженности компании по внешним привлечениям, в частности, с инвесторами по еврооблигациям, выпущенными для финансирования кредита компании на основную сумму 500 млн. долл. с погашением 30 сентября т.г., и кредиторами по двусторонним кредитам. По результатам переговоров компания должна предоставить предложения по внесению изменений в свой финансовый план на 2009 год.

При этом правительство предоставит государственные гарантии по внешним привлечениям «Нафтогаза» на сумму не более 2 005 700 тыс. долл. с учетом дальнейшей замены обязательство компании по кредитным договорам с иностранными кредиторами на обязательства по ценным бумагам.

Кабмин также одобрил проект договора о назначении диллер-менеджера между Кабмином, НАК «Нафтогаз» и компанией «Кредит Свисс Секьюритиз» как диллер-менеджером и другими сторонами по проведению реструктуризации обязательств компании по соответствующим кредитным договорам с иностранными кредиторами.

Правительство уполномочило и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО подписать документы, связанные с предоставлением государственной гарантии.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины», начиная с 14 сентября, проведет серию переговоров с кредиторами в рамках процесса реструктуризации двусторонних долговых обязательств, включающих также евробонды, срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» назначил группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.