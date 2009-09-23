ФГИ утвердил перечень хозобществ с земельными участками

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) своим приказом от 17 сентября №1465 утвердил перечень приватизируемых в 2009 году хозяйственных обществ, в уставный капитал которых вносятся земельные участки.

Текст соответствующего документа опубликован в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 23 сентября т.г.

Согласно приказу, в данный перечень вошли следующие хозобщества: ОАО «Горловский машиностроительный завод «Универсал», «Киевский завод реле и автоматики», «Краснореченский станкостроительный завод им. Фрунзе», «Киевский мотоциклетный завод», «Изюмский тепловозоремонтный завод», «Гайворонский тепловозоремонтный завод», «Завод «Маяк», «Феодосийский приборостроительный завод», «Завод «Красный луч», «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики им. И.Петровского».