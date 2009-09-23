Эксперт: обвал доллара поднял цены на мировых биржах
Накануне заседания ФРС
Обвал доллара США до рекордных отметок на Forex накануне решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке спровоцировал рост цен на мировых сырьевых и фондовых биржах во вторник, 22 сентября.
Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданном агентству УНИАН.
Как сообщается в обзоре, в заседании ФРС важным является не столько решение по ставке (ожидается, что оставят на прежнем уровне - 0,25%), сколько комментарии по итогам заседания.
В частности, отмечают аналитики, по итогам торгов во вторник индекс Украинской биржи вырос на 2,01% до 1240,7 пункта, а индекс ПФТС - на 1,96% до 502,36 пункта. По их информации, лидерами роста вчера выступили акции Мариупольского меткомбината им. Ильича (+21,54%), а наиболее активными были бумаги «Укрнафты» (+2,96%), Алчевского меткомбината (+6,74%) и «Азовстали» (+3,69%). Продолжили рост также акции вагоностроительных компаний на информации о росте заказов в отрасли со стороны РФ и Казахстана, сообщается в обзоре.
По мнению аналитиков, поддержкой для акций банковского сектора сейчас служит намерение ЕБРР выделить 100 млн. евро для украинской дочки группы Райффайзен – «Райффайзен Банку Аваль» (+2,85%) для поддержки финучреждения. Подобную помощь получат также российские и румынские дочерние структуры, говорится в обзоре.