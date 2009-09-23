Эксперт: обвал доллара поднял цены на мировых биржах

Обвал доллара США до рекордных отметок на Forex накануне решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке спровоцировал рост цен на мировых сырьевых и фондовых биржах во вторник, 22 сентября.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданном агентству УНИАН.

Как сообщается в обзоре, в заседании ФРС важным является не столько решение по ставке (ожидается, что оставят на прежнем уровне - 0,25%), сколько комментарии по итогам заседания.

В частности, отмечают аналитики, по итогам торгов во вторник индекс Украинской биржи вырос на 2,01% до 1240,7 пункта, а индекс ПФТС - на 1,96% до 502,36 пункта. По их информации, лидерами роста вчера выступили акции Мариупольского меткомбината им. Ильича (+21,54%), а наиболее активными были бумаги «Укрнафты» (+2,96%), Алчевского меткомбината (+6,74%) и «Азовстали» (+3,69%). Продолжили рост также акции вагоностроительных компаний на информации о росте заказов в отрасли со стороны РФ и Казахстана, сообщается в обзоре.

По мнению аналитиков, поддержкой для акций банковского сектора сейчас служит намерение ЕБРР выделить 100 млн. евро для украинской дочки группы Райффайзен – «Райффайзен Банку Аваль» (+2,85%) для поддержки финучреждения. Подобную помощь получат также российские и румынские дочерние структуры, говорится в обзоре.