Минфин разместил ОВГЗ на 409 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера, 22 сентября, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 409 млн. 282 тыс. 977 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном сегодня на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 265 млн. 46 тыс. 274 грн. с доходностью на уровне 22% годовых и погашением 10 марта 2010 г.; 10 тыс. облигаций на сумму 88 млн. 357 тыс. 279 грн. с уровнем доходности 22% годовых и погашением 16 июня 2010 г.; а также 5 тыс. облигаций на сумму 55 млн. 879 тыс. 424 грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 27 апреля 2011 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. (без учета бумаг, выпущенных правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.).