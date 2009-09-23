Эксперт: дефолт «Нафтогаза» неизбежен

Дефолт «Нафтогаза» неизбежен в связи с тем, что компания не сможет рассчитаться с держателями еврооблигаций до 30 сентября т.г.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий ГЛАДКИЙ.

«Если до 30 сентября «Нафтогаз» не перечислит 500 млн. долл. – это дефолт. После дефолта происходят переговоры о том, что делать с долгами, которые гарантированы государством. Договариваются об их реструктуризации, повышается процентная ставка, оговариваются сроки и т.д.», - сказал он, комментируя решение правительства продолжить переговоры с держателями еврооблигаций до 20 октября т.г.

В.ГЛАДКИЙ полагает, что государственные гарантии долговых обязательств «Нафтогаза» на 2 млрд. долл. – это «все возможные предъявления к «Нафтогазу» до конца этого года».

Эксперт пояснил, что для того, чтобы госгарантии «включились», «Нафтогаз» должен заявить о своей несостоятельности производить выплаты. Тогда обязательства по погашению переходят к бюджету, который эту гарантию предоставил.

По мнению эксперта, неплатежеспособность «Нафтогаза» приведет к снижению кредитного рейтинга компании, что, в свою очередь, усложнит привлечение заемных средств. «Худший рейтинг означает, что заемщик – «Нафтогаз» - более рисковый. Естественно, для него цена заемного ресурса будет дороже, а процентная ставка – выше. Сегодня она для «Нафтогаза» составляет 8% - на уровне доходности евробондов, а после дефолта будет еще выше», - добавил он.

Эксперт также отметил, что предоставление государственных гарантий окажет влияние на суверенный рейтинг, потому что если бюджет распространяет гарантии на долги «Нафтогаза», то они включаются в государственный прямой и гарантированный долг. «То есть, 500 млн. долл., по сути, увеличат долг госбюджета. Это автоматически приведет к ухудшению показателей отношения долга к ВВП, отношения процентных выплат по нему к текущим доходам бюджета», - пояснил он.

В.ГЛАДКИЙ считает, что дефолта можно было бы избежать, если бы руководство компании раньше начало переговоры о реструктуризации задолженности.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением от 16 сентября т.г. разрешил НАК «Нафтогаз Украины» согласовать условия реструктуризации внешних долговых обязательств до 20 октября т.г.

Согласно документу, «Нафтогазу» совместно с Министерство финансов поручено обеспечить до 20 октября т.г. согласование основных условий реструктуризации задолженности компании по внешним привлечениям, в частности, с инвесторами по еврооблигациям, выпущенными для финансирования кредита компании на основную сумму 500 млн. долл. с погашением 30 сентября т.г., и кредиторами по двусторонним кредитам. По результатам переговоров компания должна предоставить предложения по внесению изменений в свой финансовый план на 2009 год.

При этом правительство предоставит государственные гарантии по внешним привлечениям «Нафтогаза» на сумму не более 2 млрд. 5,7 млн. долл. с учетом дальнейшей замены обязательство компании по кредитным договорам с иностранными кредиторами на обязательства по ценным бумагам.