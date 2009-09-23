Семенюк просит проверить законность действий Тимошенко

Секретарь Политсовета СПУ, экс-глава Фонда государственного имущества Украины, депутат Верховной Рады Украины 2-5 созывов Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО обратилась к руководителю Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО и генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой осуществить проверку действий премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, в которых «есть признаки преступления, предусмотренные статьей 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий)».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.

«Обращаюсь к вам по поводу защиты охраняемых законом интересов украинского народа, государства, в том числе, его экономической безопасности, поскольку считаю, что действия премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в сфере приватизации и управления объектами государственной собственности являются незаконными и причиняют существенный вред государственным интересам», - говорится в заявлениях социалистки.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отмечает, что согласно 19-й статье Конституции, органы государственной власти, должностные лица обязаны действовать только на основании, в рамках полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. Однако в последнее время премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО представлены поручения в адрес ФГИУ, которые «противоречат действующему законодательству», а именно:

распоряжение №33810 1-09 от 19.06.2009 относительно ускорения продажи пакета акций ОАО „Одесский припортовый завод”;

распоряжение №34860/3/1-09 от 08.07.2009 года, касающеесяо беспечения проведения до 1 октября нынешнего года конкурса по продаже акций ОПЗ;

распоряжение №34860/3/1-09 от 08.07.2009 года, по поводу обеспечения проведения до 1 декабря 2009 года продажи пакетов акций областных энергокомпаний.

Эти распоряжения, по мнению В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, изданы вопреки требованиям ст.ст. 8, 19, п.5 ст. 116 Конституции Украины, Законов Украины «Об управлении обьектами государственной собственности» и «О приватизации государственного имущества», Указа Президента № 200 от 06.03.2008 года, которым введено в действие решение СНБО от 15.02.2008 года «Об обеспечении национальных интересов и нацбезопасности в сфере приватизации и концептуальные основы их реализации”.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО подчеркнула, что ее обращения 22 сентября 2009 были подписаны генеральным прокурором и главой Службы безопасности Украины, начата проверка изложенных фактов.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля с.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Стартовая цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления.

17 сентября Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом прекратил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря в 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, невзирая на указ Президента.

Окружной административный суд Киева вынес три постановления о запрещении ФГИУ проводить конкурс по приватизации ОПЗ: по искам экс-председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, ОАО «Азот» (Черкассы) и ОАО «Днепроазот».

22 сентября ФГИУ сообщил, что заявки на участие в конкурсе по приватизации ОПЗ подали ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).