Эксперт: фондовые рынки ожидают решения ФРС

Фондовые рынки сегодня находятся в ожидании решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, которые, скорее всего, останутся на прежнем уровне 0%-0,25%.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «рынок будет внимательно следить за риторикой ФРС о планах сворачивания стимулирующих мер, в частности, о прекращении скупки treasuries».

Как отметил стратег, поддержку фондовому рынку оказывает падающий доллар, так как его слабость указывает на увеличение долларовой ликвидности в мировой финансовой системе. Он объяснил, что слабый доллар косвенно стимулирует рост цен на сырье, особенно на нефть, что способствует росту нефтегазового и промышленного секторов.

К.ЛИТВИН напомнил, что американский фондовый рынок вырос во вторник на фоне слабеющего доллара и уверенно растущих цен на нефть. На макроэкономическом фронте индекс цен на недвижимость в США в июле вырос на 0,3% по сравнению с июнем, что оказалось хуже 0,5% роста, ожидавшихся рынком, сообщил стратег. Он считает, что неожиданностью это не стало, так как последние несколько месяцев регулярно выходили данные, указывающие на стабилизацию рынка недвижимости.

По словам стратега, в США ипотечные ставки находятся на рекордно низком уровне - около 5% годовых на 30 лет. Помимо этого, отметил он, государство субсидирует покупку жилья лицам, покупающим недвижимость впервые. Учитывая, что цены сегодня намного доступнее цен двухлетней давности, покупательская активность увеличилась, что привело к небольшому повышению цен, сообщил К.ЛИТВИН.