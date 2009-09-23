Никто из желающих купить ОПЗ не отозвал своих заявок

На сегодняшний день никто из желающих купить акции Одесского припортового завода не отозвал из Фонда госимущества своих заявок на участие в аукционе.

Об этом УНИАН заявил исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

«У нас было три заявки, три и остаются», - сказал он.

Д.ПАРФЕНЕНКО также сообщил, что все три претендента на покупку ОПЗ уже заплатили залог по 400 млн. грн.

Руководитель ФГИУ подчеркнул, что на сегодняшний день есть все основания говорить о том, что продажа акций ОПЗ будет проведена Фондом 29 сентября.

Он также сообщил, что на сегодняшний день судья Окружного административного суда Киева, принявший решение, запрещающее приватизацию ОПЗ по иску ОАО «Азот» (Черкассы), после отзыва этого иска отменил меры обеспечения по нему. О мерах обеспечения решения по новому иску от «Днепроазота» в Фонде госимущества не известно, сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины завершил прием заявок для участия в конкурсе приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

«13 заявок поступило в АМК. Они являются необходимой составляющей конкурсной заявки в ФГИ. Больше 13 уже не будет», - сообщил 15 сентября Д,ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, спектр компаний, изъявивших желание участвовать в приватизации ОПЗ, «очень интересен».

Он уточнил, что заявки поступили как от отечественных инвесторов, так и от компаний из России, Европы, Ливии и Грузии.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Стартовая цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления.

17 сентября Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом прекратил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря в 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, невзирая на указ Президента.

Окружной административный суд Киева вынес три постановления о запрещении ФГИУ проводить конкурс по приватизации ОПЗ: по искам экс-председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, ОАО «Азот» (Черкассы) и ОАО «Днепроазот».

22 сентября ФГИУ сообщил, что заявки на участие в конкурсе по приватизации ОПЗ подали ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.