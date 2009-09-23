Парфененко: юридических препятствий для продажи ОПЗ нет

Юридических препятствий для проведения конкурса по продаже Одесского припортового завода на сегодня нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, вчера суд отменил меры обеспечения, ранее вынесенные по иску ОАО "Азот" (г. Черкассы).

«Таким образом, по тем документам, которые официально имеются в Фонде госимущества, я могу сделать вывод, что нет юридических препятствий для проведения конкурса по продаже ОПЗ», - отметил он.

По его словам, более никаких официальных судебных уведомлений о запрете проведения конкурса в Фонд не поступало. Относительно иска Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО он отметил, что суд не рассматривал это дело.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Стартовая цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления.

17 сентября Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом прекратил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря в 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, невзирая на указ Президента.

Окружной административный суд Киева вынес три постановления о запрещении ФГИУ проводить конкурс по приватизации ОПЗ: по искам экс-председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, ОАО «Азот» (г. Черкассы) и ОАО «Днепроазот».

22 сентября ФГИУ сообщил, что заявки на участие в конкурсе по приватизации ОПЗ подали ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.