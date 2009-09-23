Инвесторы опасаются сворачивания поддержки мировой экономики

Основные опасения инвесторов связаны с разговорами о сворачивании программ поддержки мировой экономики, что может негативно сказаться на фондовых площадках.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, сегодня внимание всех участников торгов приковано к новостям из-за океана, а именно к саммиту G20 и заседанию ФРС США. “Любые намеки на урезание или закрытие программ, поддерживающих в текущий момент рынки деньгами, могут быть восприняты инвесторами как негативный фактор, что вызовет волну продаж на основных биржах”, - полагает брокер.

Как отметил Е.ПШЕНИЧКИН, торги на отечественных площадках сегодня открылись в положительной зоне. Но позитивный внешний фон, сложившийся на рынке энергоносителей и на американских площадках, был несколько испорчен азиатскими биржами, которые демонстрировали снижение, добавил брокер. Однако открытие европейских и российских торгов обеспечило очередную волну покупок на нашем рынке, и уже за первые полчаса сессии украинские индексы смогли преодолеть максимумы предыдущего дня, сказал он.

По словам брокера, Украинская биржа в среду вновь била рекорды по результативности: более 1100 сделок с суммарным объемом свыше 31 млн. грн. Он сообщил, что основной объем пришелся на акции “Укрнафты”, Енакиевского МЗ, “Азовстали” и Алчевского МК. Брокер подчеркнул, что металлургия по-прежнему, несмотря на значительные убытки с начала года, остается основным катализатором рынка вверх. Традиционно для последних торговых сессий стабильным спросом пользуются также бумаги банковского сектора, добавил он. Однако, несмотря на значительные внутридневные объемы, существенного колебания цены по эмитентам данного сектора не наблюдалось, подчеркнул Е.ПШЕНИЧКИН. Он отметил, что индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,21% - до 1255 пунктов.

Е.ПШЕНИЧКИН также добавил, что суммарный объем на рынке акций ПФТС сегодня составил лишь 4,7 млн. грн. при 73 сделках. Индекс ПФТС повысился на 0,94%, пробив важный психологический уровень в 500 пунктов, сказал он.