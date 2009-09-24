Эксперт: оптимизм на фондовом рынке пока сохраняется

Оптимизм на украинском фондовом рынке пока сохраняется, и его участники, в ожидании продолжения роста, не торопятся активно фиксировать прибыль.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщила аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «игроки отечественного рынка проигнорировали даже отрицательную динамику европейских фондовых площадок и американских фьючерсов на индексы, которые время от времени перемещаются то в положительную область, то в отрицательную». Сегодня внимание инвесторов будет приковано к выходу статданных по безработице в США за прошедшую неделю и по вторичному рынку жилья, а также к комментариям участников G20, сообщила аналитик.

Как отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, сегодняшняя торговая сессия на украинском рынке акций открылась разнонаправленной динамикой. По информации аналитика, существенный рост показали акции металлургических компаний и Сумского НПО им. Фрунзе, а аутсайдерами стали банковский сектор (потери порядка 1%), а также акции «Лугансктепловоза» (-1,92%) и «Мотор Сичи» (-1,27%). Индекс Украинской биржи UX по состоянию на 15:00 прибавил 0,4%, сообщила она.