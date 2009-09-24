Fitch понизило рейтинги "Нафтогаза"

Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «СС» до «С». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Оба рейтинга оставлены под наблюдением в списке Rating Watch с пометкой «Негативный».

Fitch также понизило приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций "Нафтогаза" на сумму 500 млн. долл. с уровня «CC» до «C» и исключило его из списка Rating Watch «Негативный». Рейтинг возвратности активов по еврооблигациям компании находится на уровне «RR4».

«Понижение рейтингов отражает недавние заявления "Нафтогаза" и правительства Украины относительно их готовности реструктуризировать весь долг компании в иностранной валюте. В настоящее время Fitch считает маловероятным, что еврооблигации будут погашены в срок (30 сентября 2009 г.), и, если выплаты не будут произведены, агентство осуществит дальнейшее понижение РДЭ "Нафтогаза" до уровня «RD» (ограниченный дефолт)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением от 16 сентября т.г. разрешил НАК «Нафтогаз Украины» согласовать условия реструктуризации внешних долговых обязательств до 20 октября т.г.

Согласно документу, «Нафтогазу» совместно с Министерство финансов поручено обеспечить до 20 октября т.г. согласование основных условий реструктуризации задолженности компании по внешним привлечениям, в частности, с инвесторами по еврооблигациям, выпущенными для финансирования кредита компании на основную сумму 500 млн. долл. с погашением 30 сентября т.г., и кредиторами по двусторонним кредитам. По результатам переговоров компания должна предоставить предложения по внесению изменений в свой финансовый план на 2009 год.

При этом правительство предоставит государственные гарантии по внешним привлечениям «Нафтогаза» на сумму не более 2 млрд. 5,7 млн. долл. с учетом дальнейшей замены обязательство компании по кредитным договорам с иностранными кредиторами на обязательства по ценным бумагам.