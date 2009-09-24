Эксперт: украинские инвесторы стали более рисковыми

Украинские инвесторы в последнее время стали более рисковыми.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданном агентству УНИАН.

Как считают аналитики, одним из основных факторов, поддерживающих оптимизм участников рынка акций, стало продолжительное снижение доллара против основных валют и ожидания позитивных комментариев после заседания Федеральной резервной системы США. Так и произошло – ФРС не намерена прекращать поддержку экономики, продлив срок программы по выкупу ипотечных облигаций до 31 марта 2010 года, а процентные ставки останутся еще длительное время на низком уровне, подчеркивают они.

Тем не менее, отмечается в обзоре, чиновники ФРС заявили, что плавно намерены сокращать вливания в экономику таким образом, чтобы не вызвать шока на финансовых рынках. Агентство Bloomberg распространило информацию о том, что ФРС уже начала прощупывать почву для отзыва средств, влитых в финансовые рынки и сейчас проводятся переговоры на эту тему с дилерами на рынке облигаций, сообщают аналитики.