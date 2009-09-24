Эксперт: Нафтогаз не сможет избежать формального дефолта

НАК «Нафтогаз Украины» не сможет избежать формального дефолта, несмотря на то, что правительство огласило намерение реструктуризировать выпуск еврооблигаций компании.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, «хотя компания начала переговоры с инвесторами и в ближайшее время должна опубликовать предложение о реструктуризации, соглашение с держателями облигаций вряд ли будет достигнуто до наступления даты погашения».

В результате, считает аналитик, если «Нафтогаз» не подпишет договор с кредиторами об отсрочке выполнения обязательств, по бумагам компании будет объявлен дефолт. «На данный момент мы не видим предпосылок к подписанию соглашения об отсрочке и ожидаем, что до завершения реструктуризации по еврооблигациям НАК будет находиться в состоянии дефолта», - сообщил С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «СС» до «С».

Оба рейтинга оставлены под наблюдением в списке Rating Watch с пометкой «Негативный».

Fitch также понизило приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций "Нафтогаза" на сумму 500 млн. долл. с уровня «CC» до «C» и исключило его из списка Rating Watch «Негативный». Рейтинг возвратности активов по еврооблигациям компании находится на уровне «RR4».

«Понижение рейтингов отражает недавние заявления "Нафтогаза" и правительства Украины относительно их готовности реструктуризировать весь долг компании в иностранной валюте. В настоящее время Fitch считает маловероятным, что еврооблигации будут погашены в срок (30 сентября 2009 г.), и, если выплаты не будут произведены, агентство осуществит дальнейшее понижение РДЭ "Нафтогаза" до уровня «RD» (ограниченный дефолт)», - говорится в сообщении Fitch.