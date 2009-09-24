Нафтогаз объявил условия реструктуризации еврооблигаций

Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» объявила условия запланированной реструктуризации внешней задолженности компании.

Как отмечается в сообщении компании, переданном агентству УНИАН, НАК пригласила владельцев евробонда на сумму 500 млн. долл. согласиться обменять 100% их ценных бумаг на новый бонд, также с деноминацией в долларах, с купоном в 9,5% и преимуществом подкрепления суверенной гарантией Украины, со сроком выплаты по этому обязательству в сентябре 2014 года.

По данным компании, цель этой реструктуризации – частично решить проблемы, которые стоят перед НАКом и снизить степень финансовых рисков компании.

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" планировал до 15 сентября сформировать письменные предложения кредиторам по реструктуризации внешних долговых обязательств, поскольку компания в настоящее время не имеет возможности погашать какую-либо часть еврооблигаций, выпущенных в 2004 году.

Напомним, 30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» надеется завершить реструктуризацию своих долговых обязательств до конца 2009 года. Компания уже начала переговоры с кредиторами о реструктуризации долга иностранным банкам на сумму около 1,6 млрд. долл. США.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.