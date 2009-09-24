Торги по продаже акций Прикарпатье- и Сумыоблэнерго не состоятся
19:03, 24 сентября 2009Фондовый рынок
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В очередной раз
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) отменил торги по продаже государственных пакетов акций «Прикарпатьеоблэнерго» и «Сумыоблэнерго», которые должны были состояться 25 сентября 2009 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.
В связи с полученной информацией, торги отменены в связи с отсутствием заявок.
В пресс-службе также сообщили, что торги по продаже указанных пакетов акций перенесены на 2 октября т.г.
Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества неоднократно выставлял на биржевые торги блокирующие пакеты акций «Сумы-» и «Прикарпатьеоблэнерго», однако они постоянно отменяются из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.
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